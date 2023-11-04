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حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تدعو الجميع للانضمام إلى مناقشاتها: شاركونا آراءكم

السبت، 04 نوفمبر 2023 08:55 م
حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تدعو الجميع للانضمام إلى مناقشاتها: شاركونا آراءكم المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى- وهند مختار

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أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، استمرارها في استقبال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والسياسية، حاملين معهم رؤيتهم لكل الموضوعات، مؤكدةً أن تلك اللحظات كانت فرصة كبيرة للاستماع ومناقشة رؤى الجميع والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهنا.
 
وأوضحت الحملة، أنها تؤمن بأن تواصل الحوار المفتوح هو المفتاح لبناء مستقبل مشرق لمصرنا العظيمة. 
 
كما دعت الحملة الجميع للانضمام إليها في النقاشات والمناقشات المستمرة، مضيفة:"وأن  تشاركونا آراءكم وافكاركم حول المسائل التي تهمكم".
 
وشاركت الحملة متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بعض المشاركات الخاصة بلقاءات الأسبوع الماضى حول المرحلة المقبلة.
 







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