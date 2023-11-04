حملات لتعزيز الوعى المائى والبيئى بقرى "حياة كريمة" فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مجموعة من خطط التوعية البيئية والأنشطة التفاعلية لتعزيز الوعى المائى لطلاب مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشملت جهود التوعية عدد ( 452) طالب، (118) معلم وإدارى بالمدارس، (254) من المواطنين أولياء أمور الطلاب، وشملت أيضا خطط التوعية مدارس ( شقيق الخشن - والثورة العرابية وعبدربه خالد والمأمون الإعدادية وأبوصير الابتدائية ومجمع محمد يادم ومراقيا والتنمية بقرى بنجر السكر)لتعريف المواطنين والطلاب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوي الخدمات اليومية المقدمة اليهم.

وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد نافع، دور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك على تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

وقدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عدد من ندوات التوعية للاطفال من خلال القصص والألعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.