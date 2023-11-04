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تعرف على موعد تسجيل طلبات التعيين في النيابة الإدارية إلكترونيًا

السبت، 04 نوفمبر 2023 08:58 ص
تعرف على موعد تسجيل طلبات التعيين في النيابة الإدارية إلكترونيًا هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
 
وأعلنت الهيئة تسجيل طلبات التعيين إلكترونيًا خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 24 نوفمبر الجاري، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة. 
 
-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.






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