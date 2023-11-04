تعرف على كمية الأعلاف التى تم الإفراج عنها خلال عام

كتبت أسماء نصار

يعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات تحقق الاكتفاء الذاتى فيها، حيث تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور، بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع ودعم السوق المحلى بتقديم تيسيرات للمستثمرين لضبط الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الإفراجات الجمركية عن الأعلاف

1- تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 19 من نفس الشهر وذلك في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية .

2- الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف .

3- إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الماضى حتى 19 أكتوبر الحالى 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار .

4- الإفراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذى ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،

5- الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.