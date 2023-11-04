تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى ضمن حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات فى أكثر من محور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك منذ إنطلاقها في يناير 2019 بهدف توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى حيث تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم تأهيل ترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية 5733 كيلومتر .

2- بلغ إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها حوالى 4138 كيلومتر .

3- جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلومتر .

4- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار .

5- ساهمت المشروعات التى تم تنفيذها فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

6- تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

7- يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

8- تم تدبير 138 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 250 ألف متر مربع فى 16 محافظة

9- تم اقامة 153 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”.