تعرف على المنطقتين الصناعيتين بكفر الشيخ فى 12 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد المنطقتان الصناعيتان بمحافظة كفر الشيخ ، اهتماما كبيراً من الدولة لجذب المستثمرين لهما، لإقامة المشروعات المتعددة، بما يتلائم مع المنتجات الزراعية والسمكية التي تشتهر بها محافظة كفر الشيخ، ونستعرض مقومات المدينتين الصناعيتين في 12 معلومة.

1- تضم محافظة كفر الشيخ منطقتين صناعيتين" بلطيم ومطوبس.

2- منطقة بلطيم الصناعية، مديرها الدكتور إمام السبيعي، تقع على مساحة 114 فدانًا، وتقع بوسط مدينة بلطيم.

3- تضم منطقة بلطيم الصناعية 105 مصنعًا متنوع الأنشطة، جميعها يعمل.

4- أشهر المصانع بمنطقة بلطيم الصناعية مصنع للأدوية، ومصنع استخلاص زيوت ومصانع مربى وصلصله، ومصنع إنتاج حاصلات زراعية.

5- منطقة مطوبس الصناعية مديرها قدري حسن محمد ناصر، على مساحة 1660 فدان، تقع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مزرعة غليون السمكية.

6- بمنطقة مطوبس الصناعية 56 مصنعا بمرحلتها الأولى على مساحة 160 فدانًا.

7- تم تخصيص 90 قطعة أراضٍ بالمنطقة الصناعية، لإقامة مشروعات عليها.

8- عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير 146 مشروعًا صناعيًا متعددة الأنشطة للعديد من الصناعات.

9- تتميز المنطقة الصناعية بمطوبس بمصانع متعددة، منها صناعة الأعلاف والزيوت والنسيج والبلاستيك، والمنتجات الغذائية والألبان.

10- جارى حاليا إنهاء إجراءات تخصيص 57 قطعة أراضٍ لإقامة مشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

11- هناك 4 مصانع جديدة جاري افتتاحهم، منهم مصنعين استخلاص زيوت طعام من الفول الصويا، والآخر زيوت محركات، سيتم افتتاحهما خلال الشهر المقبل، وإقامة مصنع أدوية جديد بمطوبس وجاري افتتاحه، ومصنع تعبئة حاصلات زراعية.

12- تصدر عدد من مصانع الحاصلات الزراعية الفواكه المتعددة والثوم والخضروات والطماطم.