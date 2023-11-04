تراجع واردات مصر إلى 7.24 مليار دولار خلال أغسطس.. على رأسها القمح

كتب مدحت عادل

سجلت قيمة الواردات المصرية ، تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس لعام 2023، لتصل قيمة الواردات إلى 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 0.7%، والبترول الخام بنسبة 42.6%، والقمح بنسبة 29.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.

وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4% ، إلى جانب سيارات ركوب بنسبـة 124.4٪ والنحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3%.