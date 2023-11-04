تراجع واردات مصر إلى 7.24 مليار دولار خلال أغسطس.. على رأسها القمح

سجلت قيمة الواردات المصرية، تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس لعام 2023، لتصل قيمة الواردات إلى 7.24 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 0.7%، والبترول الخام بنسبة 42.6%، والقمح بنسبة 29.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%.
وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4% ، إلى جانب سيارات ركوب بنسبـة 124.4٪ والنحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3%.
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