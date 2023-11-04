اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تدريب 50 من مراقبي التطعيمات بالفيوم على تطعيم الأنفلونزا الموسمية

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:18 ص
تدريب 50 من مراقبي التطعيمات بالفيوم على تطعيم الأنفلونزا الموسمية تدريب 50 من مراقبي التطعيمات بالفيوم علي تطعيم الإنفلونزا الموسمية
الفيوم رباب الجالي

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، تدريبا لـ50 من مراقبي التطعيمات بالمديرية، علي تطعيمات الأنفلونزا الموسمية، استعدادا لدخول فصل الشتاء، وزيادة الإقبال على هذه التطعيمات.
 
وقالت الدكتورة أسماء مصطفي، مدير إدارة التطعيمات بالمديرية، إن التدريب تم لمدة لمدة يوم واحد، لعدد 50 من مسئولي ومراقبى التطعيمات بالإدارات والمستشفيات على تطعيم الإنفلونزا الموسمية وذلك تزامنا مع دخول فصل الشتاء وزيادة الإصابة بالإنفلونزا.
 
ولفتت مديرة إدارة التطعيمات أن التدريب تناول التدريب أعراض الإنفلونزا الموسمية، لقاحات الانفلونزا، الفئات المستهدفة من التطعيم، موانع التطعيم.
 
وتم التدريب بقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر ،وقام بالتدريب، الدكتورة أسماء مصطفى مدير إدارة التطعيمات، وأسامة عبد العليم، مراقب أول التطعيمات بالمديرية.






الإنفلونزا الموسمية

صحة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




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