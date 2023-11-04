تدريب طلاب مدارس التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية.. صور

كتب محمود طه حسين

نشرت الصفحة الرسمية ل مدارس التكنولوجيا التطبيقية صور لطلاب مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مصر، لإعداد فنين خبراء في هذا المجال، موضحة أن خريجي مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية يشكلون جزءًا من مستقبل التكنولوجيا والابتكار الذي نحلم به في مصر، كما أظهرت الصور الطلاب أثناء انتظامهم فى الدراسة والتدريبات العملية.

وتابعت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية: تقدم المدارس برنامجًا تعليميًا متخصصًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والألعاب وتعمل على تطوير المهارات الأساسية وتنمي القدرات التفكيرية الإبداعية للطلبة في هذه المجالات، فهي تجمع بين النظرية والتطبيق ليصبح الخريجين جاهزين لكل التحديات والفرص.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية، موضحا أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين، قائلا: يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفنى الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، متابعا: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.