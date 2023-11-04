اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن: بايدن يرغب فى تعزيز البرنامج التجاري بين أمريكا وأفريقيا

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:12 ص
بلينكن: بايدن يرغب فى تعزيز البرنامج التجاري بين أمريكا وأفريقيا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتزم العمل مع الكونجرس على تحسين برنامج الولايات المتحدة التجاري الرئيسي مع أفريقيا، وليس مجرد تجديده بدون إدخال تعديلات.

ويمنح قانون النمو والفرص في إفريقيا الذي أُطلق لأول مرة عام 2000 حق دخول صادرات من الدول الإفريقية المؤهلة للبرنامج من دون رسوم إلى الولايات المتحدة أضخم سوق للمستهلكين عالمياً.

ومن المقرر انتهاء سريان القانون في سبتمبر 2025، وتجري المباحثات بشأن الشكل الذي ستكون عليه المدة الثالثة من البرنامج.

وتسعى الدول الأفريقية إلى التمديد المبكر للبرنامج لمدة 10 سنوات بدون إدخال تعديلات لتطمين الشركات والمستثمرين.







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