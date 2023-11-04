بلاغات جديدة ضد المتهمين بالنصب على المواطنين بتغير العملات الأجنبية

كتب كريم صبحى

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة ، أن المتهمين سبق لهم النصب على مواطنين آخرين تقدموا ببلاغات ضد المتهمين وجارى استدعائهم.

وتبين من خلال الفحص أن مالكي شركة أفادا فيه بتعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل معهما لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

بإجراء التحقيقات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل)، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتان المشار إليهما ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق قيامهما بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وقيامهما بالتواصل مع راغبي استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب كما تبين تحصلهما على العملات الأجنبية "المقلدة".