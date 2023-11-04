اليوم السابع
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بدء مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام وزير العدل.. صور

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:41 م
بدء مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة أمام وزير العدل.. صور حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت منذ قليل، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية مراسم أداء حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.
 
 
وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل، في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (1)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (1)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (2)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (2)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (3)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (3)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (4)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (4)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (5)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (5)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (6)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (6)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (7)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (7)

حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (8)
حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة (8)

 







أعضاء هيئة قضايا الدولة

وزارة العدل

حلف اليمين

اداء حلف اليمين

دفعة قضايا الدولة




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