الهلال الأحمر المصري يعلن تسلم نظيره الفلسطيني 47 شاحنة مساعدات إنسانية

كتب مدحت وهبة

أعلن الهلال الأحمر المصري تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة الـ 11 من المساعدات الانسانية العاجلة من معبر رفح لعدد 47 شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري قد شهدت توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

ونجحت مصر فى تقديم حوالي 5900 طن من مصر، وتم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف طنا لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية و 2059 مياه ، و320 طن ملابس ومواد أخري، 32 طن خيام .

على جانب آخر دفعت مصر بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين الذين سقوط في الغارات الجوية والقصف العنيف والعشوائي الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وخصصت سيارات إسعاف مجهزة مع وجود أطقم طبية مختصة بالتعامل مع الحالات الحرجة كما نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الأيام الماضية في التنسيق مع مختلف الدول لضمان تواجد ممثليهم في نطاق معبر "رفح" من الجانب المصري لاستقبال رعاياهم، كذا توفير المستندات التي ستساعد في عملية عودتهم إلى دولهم