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الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 مصابا فn قصف الاحتلال بمحيط مستشفى القدس

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:07 م
الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 مصابا فn قصف الاحتلال بمحيط مستشفى القدس قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 21 من النازحين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس بغزة.

يأتي الإعلان بعد شن الاحتلال غارة عنيفة بالقرب من بوابة مستشفى القدس في حي تل الهوى بغزة.

في السياق ذاته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلو متر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته.

واستشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 54 بجروح، في حصيلة أولية للقصف إسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مستشفى القدس
مستشفى القدس

 







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