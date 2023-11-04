اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب: القوات البحرية تنقذ 42 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:15 م
المغرب: القوات البحرية تنقذ 42 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة مهاجرين
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدة تابعة للقوات للبحرية الملكية قامت اليوم /السبت/، باعتراض قارب على بعد 200 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، كان يقل 42 شخصا من مالى، أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.

وأوضح المصدر أن هذا القارب أبحر من مدينة نواكشوط بموريتانيا يوم 22 أكتوبر الماضى وكان متوجها إلى جزر الكنارى.


وأضاف أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم، سالمين، إلى ميناء الدخيلة (200 كلمتر جنوب الداخلة)، قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل.

 

 







المغرب

القوات البحرية

هجرة غير شرعية

جزر الكنارى




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