وقال الشيخ سالم الصباح- خلال لقائة نظيرة الروسي سيرجي لافروف بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها لروسيا ووفقا لبيان الخارجية الكويتية الجمعة - أن ما نشاهده في قطاع غزة "يدمي القلوب" مع بلوغ عدد الضحايا نحو 9 آلاف منهم حوالي 9 آلاف طفل أي بمعدل ألف طفل أسبوعيا، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الحرب ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إيقافها وإدخال المساعدات.

وأشار إلى بحث الحرب في أوكرانيا والتعبير عن موقف دولة الكويت الداعي إلى وقفها في أسرع وقت ممكن واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية، كما تم بحث الأوضاع في سوريا إذ "أكدنا موقف دولة الكويت الواضح وأملنا وسعينا لمساعدة الشعب السوري في إيجاد الأمن والسلم الذي يستحقه".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المباحثات تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية ، مؤكدا الرفض القاطع للقصف العشوائي للأحياء المدنية في قطاع غزة و"احتجاز الرهائن" وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأكد لافروف ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتقديم المساعدة للسكان المدنيين".

ودعا إلى الإسراع في خلق الظروف المواتية لاستئناف المباحثات الشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين و"بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب العمل من أجل استئناف المفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

ورفض وزير الخارجية الروسي "بشكل قاطع" الحديث عن تهجير الفلسطينيين فالفكرة تتنافي تماما مع مصالح الفلسطينيين ومساعي السلام في المنطقة".