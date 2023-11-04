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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على قطاع غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:14 م
القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على قطاع غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على قطاع غزة.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أيضا، أن جيش الاحتلال يفيد بمقتل 4 من قواتنا في معارك غزة بينهم قائد سرية.

وفى السياق ذاته، قال وزير دفاع إسرائيل، نحن مستعدون للحرب في غزة حتى الدقيقة الأخيرة، مضيفا نهدف لعدم وجود أي تهديد أمني لنا من قطاع غزة.

وأضاف وزير دفاع إسرائيل خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهينا تطويق المناطق المأهولة في غزة، مضيفا أننا نخوض معارك شرسة في قطاع غزة

 







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