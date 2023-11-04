"القاهرة الإخبارية": انتهاء الاجتماع الوزارى العربى مع وزير الخارجية الأمريكى

كتب محمد عبد العظيم

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "انتهاء الاجتماع الوزاري العربى مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن فى عمان".

استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم السبت، عددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون فى اجتماع عمان – غزة الوزارى الذى يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة.

وضم اللقاء، الذى حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، كلا من وزير الخارجية سامح شكري، والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأكد الملك ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة.