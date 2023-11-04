اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"القاهرة الإخبارية": أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:41 م
"القاهرة الإخبارية": أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب. 

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال فى تصريحات سابقة أن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.







قوات الاحتلال

غزة

قطاع غزة

تل ابيب

اسرائيل

اخبار اسرائيل

القاهرة الاخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة