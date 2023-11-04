"القاهرة الإخبارية": أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن أسر المحتجزين فى غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال فى تصريحات سابقة أن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.