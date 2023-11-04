الغرف التجارية: الحرب على غزة لها مردود سلبى على الاستثمار الأجنبى المباشر

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك أرصدة استراتيجية متجاوزة الست أشهر من السلع الاستراتيجية تحسبا لأي شيء، موضحا أن الاستثمارات العالمية حاليا لا تتحرك حاليا وفي انخفاض مستمر ولذلك يسعون للاستثمار المحلي والعربي وربطهم مع مورد التكنولوجيا الأجنبي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف علاء عز، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مقبولة للمواطنين، مؤكدا أن ارتفاع الاسعار مبرر ولكن غير مقبول من الدولة أو القطاع الخاص ويسعون الآن للوفرة في الكميات والمنافذ، خاصة وأن المواطن يعتمد على عدد محدود من السلع الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها.

وأوضح علاء عز، أن تعقبات الأزمات العالمية لها تأثير على الاقتصاد وآخرها الحرب على غزة، مؤكدا أن هذه الحرب سيكون لها مردود سلبي لأقصى درجة على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وسينخفض المرحلة القادمة والهيئات التي تقيم الأداء الاقتصادي قيمت الوضع الحالي بذلك.