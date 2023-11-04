"العلاج الطبيعى" بالدقهلية تستقبل 36 ألف حالة وتنظم 10 اجتماعات فنية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال شهر أكتوبر الماضي، في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، بمدن ومراكز المحافظة

تضمنت الجولات تفقد 65 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي، بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين، جمصة، منية النصر، محلة دمنة، فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، و دكرنس

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، عن أن إجمالي عدد الحالات التي إستقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 36501 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 79 ألف جلسة من بينها 9886 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح عبد المنعم، أن عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 2700جلسة، ومايقارب من 2999 جلسة أطفال، من بينها 232 حالة بعناية الأطفال، و265 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى سياق متصل نظمت إدارة العلاج الطبيعى بالتنسيق مع مسئول المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد" مناظرة لبعض حالات العلاج الطبيعى بمستشفيات تمى الامديد و شربين وميت غمر و دكرنس

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنيه و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الإدارة الشهر الماضى 10 إجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية، وتدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل، إلى جانب بلقاس و السنبلاوين و منية النصر

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات، والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي، لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى