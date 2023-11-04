الصفدى يستقبل شكرى قبيل انطلاق الاجتماع العربى لبحث وقف العدوان على غزة

كتب أحمد جمعة

استقبل نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدى، السبت، وزري الخارجية سامح شكري، للمشاركة في اجتماع عمان الوزاري الذي تستضيفه المملكة لبحث وقف العدوان على غزة، ويضم وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية، دولة قطر ، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد قال وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

وأضاف السفير أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.. أولوية دخول المساعدات.. لا للتهجير.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

وغادر وزير الخارجية اليوم السبت إلى العاصمة الأردنية عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، والعمل على تأمين التدفق الفورى والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.