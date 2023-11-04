الصحة العالمية تعرب عن صدمتها من قصف الاحتلال الإسرائيلى مركبات إسعاف فى غزة

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أعربت منظمة الصحة العالمية، عن صدمتها من قصف الاحتلال الإسرائيلى سيارات الإسعاف فى قطاع غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، فى إفادة نُشرت على موقع الأمم المتحدة إنه "يعرب عن صدمته الشديدة إزاء التقارير التى أفادت بوقوع هجمات على سيارات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مُستشفى الشفاء فى غزة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".



وجدد دعوته إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق وسيارات الإسعاف فى جميع الأوقات، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار الآن".



وبدوره، أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان، الهجوم الإسرائيلى على سيارات إسعاف فى مدخل مستشفى "الشفاء"، أكبر مستشفى فى غزة، الأمر الذى تسبب فى "سقوط ضحايا من النساء والأطفال الأبرياء والفلسطينيين النازحين الذين يبحثون عن ملجأ".



وطالبت الوكالة الأممية، "بالوقف فورى لإطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية".