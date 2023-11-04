الشاي يعزز جودة نومك أبرزها الزنجبيل واللافندر

كتبت رانيا عامر

مشروب الشاى بمختلف أنواعه من المشروبات المحببة لدى الكثير من الناس، حيث إنه يتميز بخصائص صحية متعددة منها المساعدة في تحسين جودة النوم، كما أنه يساهم فى التخلص من الأرق والتوتر، كما شملت أنواعه على شاى الزنجبيل، واللافندر، وسوف يوضح التقرير التالي ذلك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

أنواع الشاي التي تساعدك على النوم بشكل أفضل

1.شاى الزنجبيل

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على النوم لأنه يحتوى على خصائص مهدئة طبيعية يمكن أن تعزز الاسترخاء وتقلل من التوتر والقلق، ويمكن لشاي الزنجبيل أن يساعد على الهضم ويقلل من الانزعاج الهضمي الذي قد يعطل النوم، كما أنه مفيد بشكل خاص إذا كنت تعانى من اضطراب في المعدة.

2. شاى البابونج

شاى البابونج معروف بخصائصه المهدئة، كما أنه يحتوي على مضاد للأكسدة يسمى أبيجينين، والذي يمكن أن يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ والتي قد تعزز النوم وتقلل من أعراض الأرق.

3. شاى اللافندر

إن احتساء شاى اللافندر يمكن أن يساعدك على النوم كالطفل، خاصة أن له تأثيرات مهدئة ومريحة ويمكن أن يساعد في تقليل القلق والتوتر، ما يسهل النوم، لان رائحة اللافندر وحدها يمكن أن تكون مهدئة.

4.شاى جذر فاليريان

ولقد تم استخدام جذر الناردين لعدة قرون كعلاج طبيعي للأرق ويقلل من الوقت الذي يستغرقه النوم.

5.شاى النعناع

الشاي الآخر الذي يمكنك تناوله لتجنب اضطرابات النوم هو شاي النعناع، ويمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة العقل، ما يسهل النوم. إنه مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من عدم الراحة في الجهاز الهضمي الذي يمكن أن يتعارض مع النوم.

6.شاى زهرة العاطفة

تشتهر زهرة العاطفة بقدرتها على تخفيف القلق والأرق، مما يجعل من السهل الانجراف إلى سبات هادئ. وفقا لمراجعة منهجية لتسع تجارب سريرية ، فقد وجد أن زهرة العاطفة ومستحضراتها يمكن أن تساعد في تقليل التوتر، وبالتالي علاج الأرق.

7. الشاي الأخضر (منزوع الكافيين)

يحتوي الشاي الأخضر منزوع الكافيين على الحمض الأمينى الثيانين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء دون التأثيرات المحفزة للكافيين. فقد وجد أن تناول الشاي الأخضر منخفض الكافيين كان مرتبطا بتحسين جودة النوم وتقليل التوتر وتقليل التعب مقارنة بالشاى الأخضر العادي.

8.شاى بلسم الليمون

إذا كنت تبحث عن خيارات أخرى، يمكنك حتى تجربة شاي بلسم الليمون. وهو عضو في عائلة النعناع وله خصائص مهدئة خفيفة. يمكن أن يساعد في تقليل القلق وتعزيز الشعور بالهدوء قبل النوم.