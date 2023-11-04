السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.ف" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "س.ع"بأن أطلق عليه النار من بندقية آلية بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح إلى حتى فارق الحياة وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.