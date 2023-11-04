الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 595 أوكرانيا وإسقاط 43 مُسيرة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت مقتل وإصابة 595 أوكرانيا وتدمير 43 طائرة مُسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم صد 5 هجمات على محور كوبيانسك، ومقتل وإصابة 210 عسكريين، فيما تم صد هجومين على محور كراسني ليمان، وخسر العدو هناك نحو 100 جندي.

وأضافت الوزارة أن الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت نحو 140 عسكريا، فيما قُتل على محور جنوب دونيتسك أكثر من 55 عسكريا، مشيرة إلى صد 5 هجمات على محور زابوروجيا ومقتل ما يصل إلى 30 عسكريا، فضلا عن ضرب مركز القيادة والمراقبة التابع لوحدة من اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني في دونيتسك.

وأشارت إلى صد هجوم للعدو على محور خيرسون حيث تجاوزت الخسائر الأوكرانية 60 جنديا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إصابة ترسانة للأسلحة الصاروخية والذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيهوف شمال كييف، واعتراض 9 صواريخ "هيمارس".