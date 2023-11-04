الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة وتسقط لصوص خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (242) قضية مخدرات ، (45) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (57590) حكم قضائى متنوع.



ضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات،و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 10 مليون جنيه .

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 15مليون جنيه .



ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3 مليون جنيه .



ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالقاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع الحلوى - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخدرات واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) ، وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية آلية وخزينتها – مسدس – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط (فتاتين) بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء ، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط أقراص مخدرة نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأميرية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه"، وضبط (ربة منزل) بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتها (673 قرص مخدر مختلف الأنواع، وضبط (عامل ، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام.

حملات أمنية تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم ملعومات جنائية" – مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (19) واقعة.. كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية الـمُبلغ بسرقتها، وضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 أشخاص آخرين) والإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية حال توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن (فرد محلى وطلقتان - سكين "المستخدمان فى الواقعة" - مبلغ مالى وهاتف محمول "المستولى عليهما، وضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين لعدد (3) منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع (السرقات بأسلوب "المغافلة" – نصب وسرقة بطاقات الفيزا من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى) إرتكبوا عدد من وقائع السرقة المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات.

ضبط قضايا سرقة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه ، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية") عن طريق إستخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وكذا جزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه .. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة ،وضبط (عامل رخام "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر") وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بقيامه بسرقة الهاتف المشار إليه من (فرد أمن إدارى) أثناء تواجده بدائرة القسم، كرهاً عنه بإستخدام السلاح المشار إليه.. وبسؤال المجنى عليه أيد صحة الواقعة، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأميرية ، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص"حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم ، بمواجهته إعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته ( سلاح نارى " طبنجة " وطلقتان من ذات العيار، وضبط (سائق وعاملين – لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها (كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام ") بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بسرقة إحدى الإطارات الأمامية من إحدى السيارات بأسلوب" الفك"بدائرة القسم بالإشتراك مع (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطه ، بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الجنوط بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما عدد (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط الجنوط المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهم عدد (35) جنط سيارة من متحصلات وقائع السرقة ، وضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة بولاق ، لقيامهم بسرقة عدد (20) جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل"، تم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها.



ضبط حشيش وأسلحة شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرووزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.