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الخارجية السعودية: اجتماع عمان بحث تهيئة الظروف لاستعادة مسار السلام بالمنطقة

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:55 م
الخارجية السعودية: اجتماع عمان بحث تهيئة الظروف لاستعادة مسار السلام بالمنطقة وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان
إيمان حنا

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قالت وزارة الخارجية السعودية، إن اجتماع عمان الذى عقد فى الأردن، اليوم السبت، قد بحث تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام فى فلسطين ،وبحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافة إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل.

 

وقد شارك فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى ووزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، وعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن.

 
وبحث الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافةً إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.







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