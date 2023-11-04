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الخارجية الأردنية: وصول الوفود المشاركة فى أعمال اجتماع العدوان على غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:42 م
الخارجية الأردنية: وصول الوفود المشاركة فى أعمال اجتماع العدوان على غزة سامح شكرى وأيمن الصفدى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت وزارة الخارجية الأردنية، بوصول الوفود المشاركة في أعمال اجتماع عمان بشأن العدوان على غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.

وأضاف السفير أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.. أولوية دخول المساعدات.. لا للتهجير.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

 






الاردن

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القاهرة الاخبارية




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