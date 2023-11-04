الجيش الباكستانى يمشط قاعدة ميانوالى الجوية بعد استهدافها من مسلحين

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الجيش الباكستاني في بيان، إن قوات الأمن أكملت عملية التمشيط والتطهير في قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للقوات الجوية الباكستانية وقتلت 9 إرهابيين.

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت، إن العملية جاءات بعد هجوم إرهابي استهدف قاعدة ميانوالي الجوية، وأضاف الجيش الباكستاني، "أن الإنهاء الفورى والمهني للعملية يشكل رسالة واضحة إلى كافة أعداء السلام وتظل القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب وقادرة تماما على الدفاع عن الوطن ضد أى تهديد."

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الباكستاني أحبط هجومًا إرهابيًا على قاعدة ميانوالى الجوية لتدريب القوات الجوية الباكستانية، ووفقًا لـ ISPR، حاول الإرهابيون مهاجمة قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب في صباح اليوم السبت، حيث تضررت 3 طائرات كانت متوقفة سابقًا وعربة وقود،