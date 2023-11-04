اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الباكستانى يمشط قاعدة ميانوالى الجوية بعد استهدافها من مسلحين

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:59 م
الجيش الباكستانى يمشط قاعدة ميانوالى الجوية بعد استهدافها من مسلحين الجيش الباكستاني
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الجيش الباكستاني في بيان، إن قوات الأمن أكملت عملية التمشيط والتطهير في قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للقوات الجوية الباكستانية وقتلت 9 إرهابيين.

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت، إن العملية جاءات بعد هجوم إرهابي استهدف قاعدة ميانوالي الجوية، وأضاف الجيش الباكستاني، "أن الإنهاء الفورى والمهني للعملية يشكل رسالة واضحة إلى كافة أعداء السلام وتظل القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب وقادرة تماما على الدفاع عن الوطن ضد أى تهديد."

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الباكستاني أحبط هجومًا إرهابيًا على قاعدة ميانوالى الجوية لتدريب القوات الجوية الباكستانية، ووفقًا لـ ISPR، حاول الإرهابيون مهاجمة قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب في صباح اليوم السبت، حيث تضررت 3 طائرات كانت متوقفة سابقًا وعربة وقود،

 

 







الجيش الباكستاني

قاعدة ميانوالي الجوية

ميانوالي

باكستان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة