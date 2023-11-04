اليوم السابع
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"التعاون الخليجى" يدين القصف الوحشي للاحتلال على مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:32 م
"التعاون الخليجى" يدين القصف الوحشي للاحتلال على مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا
إيمان حنا

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أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، كما ندد بالهجمات الإسرائيلية الوحشية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. وفق بيان صادر عن المجلس .

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون، الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين، مطالباً معاليه المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية، والسعي نحو حل سياسي للأزمة.






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