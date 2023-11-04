اليوم السابع
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منذ ما يقرب من شهر..

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يقتلون ويقصفون ومحرومون من المساعدات

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:50 م
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يقتلون ويقصفون ومحرومون من المساعدات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وكتب جوتيريش على موقع "إكس": "أشعر بالرعب من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء".

وأضاف: "الآن، منذ ما يقرب من شهر، المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرون، محرومون من المساعدات، يقتلون ويقصفون منازلهم، هذا يجب أن يتوقف."

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، باستهداف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة.

 

 







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