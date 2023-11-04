الآلاف يتظاهرون وسط فيينا تضامنا مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلى

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تظاهر نحو 10 آلاف شخص من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وبعض المؤيدين الأوروبيين فى وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم السبت؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

وقام المتظاهرون - بمسيرة ضخمة حاملين أعلام فلسطين فى أهم الشوارع التجارية فى فيينا "ماريا هيلفر"، رافعين اللافتات المنددة بالهجمات الإسرائيلية.

ودعا المتظاهرون، المجتمع الدولى إلى مساندة الشعب الفلسطينى ووقف إطلاق النار وردع الجيش الإسرائيلى عن أعمال الهدم والإبادة الجماعية فى غزة، خاصة المجازر التى طالت المستشفيات والمدارس.

وأقيمت المظاهرة والمسيرة وسط إجراءات أمنية مكثفة ومشددة.