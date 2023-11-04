اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 09:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الآلاف يتظاهرون فى واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 08:56 م
الآلاف يتظاهرون فى واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فى غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أيضا، أن جيش الاحتلال يفيد بمقتل 4 من قواتنا في معارك غزة بينهم قائد سرية.

وفى السياق ذاته، قال وزير دفاع إسرائيل، نحن مستعدون للحرب في غزة حتى الدقيقة الأخيرة، مضيفا نهدف لعدم وجود أي تهديد أمني لنا من قطاع غزة.

وأضاف وزير دفاع إسرائيل خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهينا تطويق المناطق المأهولة في غزة، مضيفا أننا نخوض معارك شرسة في قطاع غزة

 

 







القاهرة الإخبارية

الآلاف يتظاهرون

واشنطن

قف فوري لإطلاق النار

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة