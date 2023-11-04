اعترافات لص بالطالبية: كنت شغال فى محل موبايلات ولما تركت العمل سرقت عدة تليفونات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الطالبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 1700 شاشة هواتف وهواتف محمولة من المحل الذى كان يعمل به، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لسابقة عمله لمحل الهواتف ومعرفته بمحتوياته.

كانت البداية بإبلاغ مالك محلات لبيع وصيانة الهواتف المحمولة - مقيم بالدقى) بإكتشاف سرقة (مبلغ مالى- 1700 شاشة هواتف- 59 هاتفا محمولا- لاب توب- بعض أدوات الصيانة) من داخل المحل.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة (فنى صيانة سابق بالمحل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور،والذى بضبطه، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، أرشد عن كافة المسروقات والمبلغ المالى المستولى عليه.