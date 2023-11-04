ادعى قدرته على علاج المرضى.. اعترافات "مشعوذ" الدقهلية تقوده لخلف القضبان

كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل جرائم المتهم.

التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، كما تم العثور مع المتهم على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.