اجتماع مجمع كهنة بنى مزار والبهنسا فى الكنيسة لمناقشة أمور رعوية

وتضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها نيافته بعنوان "اجْتَهِدُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ" (٢بط ١: ١٠) أعقبها مناقشة في أمور الخدمة، ثمتقسيم الإيبارشية إداريًا ليكون لكل منطقة وكيل على النحو الآتي:

القمص عجايبي يوسف وكيلاً عامًا للإيبارشية.

القمص دانيال سامي وكيلاً لمدينة بني مزار

القمص إرميا تادرس وكيلاً لشمال بني مزار

القمص متري القمص يوحنا وكيلاً لمنطقة البهنسا

القمص عبد النور ملاك زكي وكيلاً للمنطقة الغربية القبلية

القمص موسى أنسيفيروس وكيلاً للمنطقة الشرقية

وفي السياق ذاته تم تحديد موعد سيامة اثنين من أبناء الإيبارشية كهنة يوم ٢٠ نوفمبر، بكاتدرائية القديس مار مرقس التابعة للإيبارشية، وهم:

الشماس الإكليريكي روماريو نابليون

والشماس الإكليريكي چورچ ملاك.