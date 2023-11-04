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اجتماع بين بلينكن وعدد من نظرائه العرب لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:58 م
اجتماع بين بلينكن وعدد من نظرائه العرب لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب في الأردن
كتب عبد الوهاب الجندى

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انطلق منذ قليل اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنطونيو بلينكن، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصباح اليوم بدأت في عمان أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق جهودهم الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

ويضم الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 







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