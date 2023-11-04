إندونيسيا: ننسق مع السلطات المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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أعلن نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري، اليوم السبت، أن بلاده تحافظ على التنسيق المكثف مع السلطات المصرية لإيصال المساعدات لضحايا الحرب في قطاع غزة.

وقال منصوري - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية - إن "مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي".. مشيرا إلى أنه تم إرسال أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة تحتوي على أكثر من 50 طنا من المساعدات.

وأضاف إنه "سيتم تسليم المساعدات في البداية إلى الهلال الأحمر المصري قبل أن يتم تسليمها إلى غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا".

ووفقًا لنائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري، "سيتم توزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة من الإندونيسيين على دفعتين، وتشمل الدفعة الاولى معدات طبية وصحية وأغذية ومعدات شتوية، ونأمل أن تساعد هذه المساعدة الناس في غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء عنهم".