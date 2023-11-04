إصابة عدد من جنود الاحتلال فى عملية إطلاق نار بقرية النبي إلياس

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة العبرية، إن عددا من الجنود أصيبوا في عملية إطلاق نار من سيارة في منطقة في السامرة بالقرب من قرية النبي إلياس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق السيارة.

وتواصل طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على غزة لليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، واستهدفت مناطق عدة فيه، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

في سياق أخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة.