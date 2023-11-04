اليوم السابع
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إصابة عدد من جنود الاحتلال فى عملية إطلاق نار بقرية النبي إلياس

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:59 م
إصابة عدد من جنود الاحتلال فى عملية إطلاق نار بقرية النبي إلياس قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الإذاعة العبرية، إن عددا من الجنود أصيبوا في عملية إطلاق نار من سيارة في منطقة في السامرة بالقرب من قرية النبي إلياس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلاحق السيارة.

وتواصل طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على غزة لليوم الـ29 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، واستهدفت مناطق عدة فيه، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

في سياق أخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة.







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الاحتلال الاسرائيلي




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