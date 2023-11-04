اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 02:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 237 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمختلف المراكز في محافظة الغربية

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:16 م
إزالة 237 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمختلف المراكز في محافظة الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدى على الأراضى الزراعية، ومحاسبة المتعدى والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة، وكل من يثبت تورطه من الموظفين فى أى جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مشددا على أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية باعتبار أن الأرض الزراعية هى مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار رحمى إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نجحت خلال الفترة من 31/10/2023 إلى 3/11/2023 بالتصدى بكل قوه وحسم وإزالة 205 حالات تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 32 حالة مخالفات للبناء.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة، لرصد أى مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية فى المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكى يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره فى أداء عمله الوظيفى، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

 







اخبار المحافظات

محافظة الغربية

محافظ الغربية

التعديات على الرقعة الزراعية

البناء المخالف

ازالة التعديات على الرقعة الزراعية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة