إزالة 237 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمختلف المراكز في محافظة الغربية

الغربية – مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدى على الأراضى الزراعية، ومحاسبة المتعدى والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة، وكل من يثبت تورطه من الموظفين فى أى جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مشددا على أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية باعتبار أن الأرض الزراعية هى مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار رحمى إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نجحت خلال الفترة من 31/10/2023 إلى 3/11/2023 بالتصدى بكل قوه وحسم وإزالة 205 حالات تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 32 حالة مخالفات للبناء.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة، لرصد أى مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية فى المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكى يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره فى أداء عمله الوظيفى، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.