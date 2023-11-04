إحالة أوراق صاحب مصنع للمفتي بتهمة قتل شخص وإلقاء جثته فى النيل بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال، بإحالة أوراق صاحب مصنع إلى المفتي بتهمة قتل آخر وإشعال النيران بجثته بمركز شرطة قوص، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 21 يوليو من عام 2022 عندما تم العثور على جثة متفحمة داخل برميل في المياه، وتبين أن الجثة لموظف بالسكة الحديد، يبلغ من العمر 55 عاما، مقيم بقرية الكراتية في قوص، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم في الجريمة زوج شقيقة زوجته الثانية، بعدما اقترض مبلغ قرابة 400 ألف جنيه من المجني عليه وتعثر في سدادها قرر التخلص منه لكثرة مطالبته بأمواله.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 28 نوفمبر الحالي للنطق بالحكم.







