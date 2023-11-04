أسباب مرض الفشل الكلوى.. استشارى باطنة يوضح

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة هالة العبيدى، رئيس قسم أمراض الباطنة بمستشفى الجامعة بأسوان، أن مرض الفشل الكلوى من أبرز الأمراض التى تصيب الإنسان، لأن الشخص المصاب به فى حالة عدم تشخيصه المبكر يعرضه إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة وأهمها زرع الكلى .

كما أوضحت استشارى الباطنة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الفشل الكلوى نوعان: الفشل الكلوى الحاد، والفشل الكلوى المزمن وكل منهما له أسباب، فإن المزمن من أبرز الأسباب شيوعًا فى مجتمع، ويحتاج إلى متابعة علاج جيدة هو مرض السكر والضغط تلك الأمراض المزمنة التى تصيب الإنسان، وينتهى الموضوع لديهم بالإصابة بالفشل الكلوى، لذلك عند تشخيص الحالة مبكرًا، هذا يحمى الشخص من خطر الوصول إلى الإصابة بالفشل الكلوى .

وتنصح الدكتورة ذوى تلك الأمراض بأنهم يصاحبوا المرض ذاته لكى يتعايشوا معه عن طريقة المتابعة العلاجية المنتظمة من خلال الفحوصات الطبية والتحاليل وتناول الأدوية، لكن أهمال المرضى للمرض ذاته سيعرضهم إلى مشاكل صحية خطيرة .

بالإضافة إلى أن هناك أسبابًا أخرى تناول المسكنات بدون استشارة طبيب يمكن أن يعرض الفرد إلى خطر الإصابة بالفشل الكلوى، وأحيانًا يؤدى إلى غسيل كلوى، وأيضًا تناول المضادات الحيوية بدون تعليمات طبية تسبب أضرار صحية، بجانب الأمراض المناعية المنتشرة بين المواطنين خاصة مرضى الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويد، تلك هى أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى .

وأيضًا حصوات الكلى التى تؤدى إلى أنسداد فى المجرئ البولى ويترتب عليه تمدد فى الحالب وتمدد فى الكلى، وتضخم البروستاتا الشديد، وينتهى الأمر فيما بعد بالإصابة بالفشل الكلوى، نتيجة عدم المتابعة المبكرة من قبل الأشخاص المصابين .

والتهابات الكلوية سوى كانت مناعية أو غيرها، بجانب وجود تكيسات فى الكلى التى تنفسم إلى التكيس البسيط والمعقد، وهذا المريض المصاب بالتكيس البسيط يكون عرضة للإصابة بالتهابات الصديدية فى البول، فيجب على هذا المريض المتابعة الشهرية منعًا لتعرضه لخطر الالتهابات الكلوية، أما التكيس المقد هو الذى يعانى فيه المريض بارتفاع شديد فى ضغط الدم فى سن مبكر ويؤدى الأمر الى تضخم فى عضلة القلب وفشل فى الكلى .

وشملت العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوى هو ارتفاع الضغط العالى خاصة لدى الشباب الذين يتناولهم بكثرة للوجبات السريعة وللاسف تلك الأطعمة تؤدى الى الضغط العالى ،وأيضا تناولهم للاطعمة المعلبة والمحفوظة التى تحتوى على عناصر تزيد من الضغط العالى فى الدم، لذلك تنصح الدكتورة هالة بالامتناع عن الوجبات السريعة المملؤءة بالزيوت غير المشبعة والتى تؤدى الى تصلب الشرايين، وزيادة الدهون فى الدم، وبالتابعية ينتهى ذلك بإصابة الشاب بالضغط الذى يعرضه لخطر الفشل الكلوى .