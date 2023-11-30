1.5 مليون مشترك فى قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب.. اشترك ليصلك كل جديد

وصل عدد مشتركى قناة اليوم السابع على واتس آب 1.5 مليون مشترك، خاصة أن الخدمة الإخبارية الجديدة يتواصل فيها اليوم السابع مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، ونبث قناة اليوم السابع الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة اليوم السابع واتس آب، عبر اللينك التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.