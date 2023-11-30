وكيل "صحة بورسعيد" يتفقد مكتب أغذية بورفؤاد ومركز تلقى اللقاحات ببورفؤاد

تفقد الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الخميس، مكتب أغذية بورفؤاد ومركز تلقي اللقاحات بورفؤاد، رافقه الدكتورة راندا عدس مدير الأمراض المعدية، والدكتورة هاجر حطب مدير المكتب الفنى، والدكتورة ريهام فايز عضو المكتب الفني، وأحمد شوقي مراقب عام الأغذية.
وتابع الدكتور وليد عبدالمقصود، الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي مركز تلقي اللقاحات بمكتب أغذية بورفؤاد، وأعمال مكتب الأغذية.
وأشاد وكيل وزارة الصحة، بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز وأعمال مكتب مراقبة الأغذية والنظام المتبع داخلهما.
تفقد مكتب الأغذية
جولة على مكتب الأغذية
وكيل وزارة الصحة
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