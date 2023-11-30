وفد من التعليم يزور مدارس فنية بألمانيا للاطلاع على كيفية إنشاء المناهج

كتب محمود طه حسين

أكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على أنه في إطار جهود الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على فتح قنوات للشراكة مع الجانب الأوروبي لفتح مجالات للعمل أمام خريجي طلبة التعليم الفني بصفة عامة وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة خاصة، وخاصة قطاع الأعمال والتعليم في قطاعات السياحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قام وفد من وزارة التعليم والتدريب الفني بزيارة ألمانيا.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوسيع فرص العمل والتوظيف لخريجي التعليم الفنى فى السوق المحلى والدولى.

وتم خلال الزيارة عقد لقاءات مع صناع القرار في مؤسسات مختلفة مثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، ووكالة التوظيف الفيدرالية، والمكتب الألماني للتعاون الدولي في التعليم والتدريب الفني (GOVET)، وتضمنت الجولة زيارة مدارس تعليم فني مختلفة في ألمانيا للحصول على معلومات حول إنشاء المناهج والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج، وضم الوفد داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر والعضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل، والدكتورة شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة التشغيل والإدارة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التعليم والتدريب الفني، والسيدة منى أيوب، مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بمؤسسة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر.

وأعرب الوفد عن ارتياحه لنتائج الزيارة والتي ستسهم في تطوير التعليم الفني في مصر وتحسين جودته وتنويعه وتلبية احتياجات سوق العمل. وأكد الوفد على استمرار التواصل والتعاون مع الجانب الألماني لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة في المستقبل القريب.