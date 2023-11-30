وزير خارجية البرازيل يندد بقتل الأطفال ويدافع عن إنشاء دولة فلسطين

فاطمة شوقى

دافع وزير الخارجية البرازيلي ، ماورو فييرا، عن إنشاء دولة فلسطين في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،منددا بقتل الأطفال، في إشارة الى مقتل أكثر من 5 آلاف طفل فلسطينى، من بين أكثر من 14 ألف طفل قتلتهم إسرائيل.

وأشارت وكالة "البرازيل: إلى أنه خلال الاجتماع الذى تم عقده في نيويورك أمس الأربعاء ، انتقد ماورو فييرا عدم وجود وحدة بين أعضاء المجلس، معربا عن أسفه لمقتل مدنيين ، وأعلن أن البرازيل ترحب باتفاق الهدنة بين الطرفين ، الذى تم التوصل اليها بدعم مصر وقطر ، إلا أنه يرى أن الاتفاق ليس كافيا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط ، اذا لا يوجد اجماع في مجلس الأمن.

وخلال الاجتماع أيضًا، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز عدد القتلى، وقال إنه "من المؤثر للغاية أن نرى المدنيين يواجههون التفجيرات".

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ، قال الثلاثاء الماضى، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال في غزة يشبه الإرهاب" في ردها على الفصائل الفلسطينية"،موضحا ، خلال برنامجه الأسبوعي "لقاء مع الرئيس"، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب.. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر".

وأضاف: "إذا علمت أن هناك أطفالا في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش".