دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، المصريين المقيمين بمختلف دول العالم، إلى التوجه بكثافة لمقار اللجان الانتخابية بدول إقامتهم، لاختيار رئيسًا للجمهورية.

وحثت وزيرة الهجرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، الجاليات المصرية بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام؛ لانتخاب قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في هذا التوقيت شديد الخطورة الذي تشهد فيه دول الجوار الجغرافي المباشر لمصر أزمات وحروب.

وأكدت أن مشاركة أبناء مصر بالخارج بكثافة وإيجابية في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق صباح غد الجمعة، في 137 مقرًا انتخابيًا، بالقنصليات والسفارات المصرية في 121 دولة حول العالم، تمثل ردًا قويًا على مختلف التحديات التي تحيط بالبلاد.

وطالبت المصريين في الخارج بأن يبرزوا للعالم أجمع، عبر صناديق الاقتراع، إصرار الشعب المصري على التعبير عن إرادته وممارسة الديمقراطية واختيار قائد يستكمل مسيرة التنمية والبناء والمشروعات الوطنية العملاقة الجارية بالبلاد، وقادر على العبور بمصر إلى بر الأمان وسط كل تلك الأمواج والتحديات بمنطقتنا.

ودعت شباب مصر بالخارج إلى أن يكونوا في طليعة المشاركين بالانتخابات، مؤكدة أنهم قادرون على صنع الفارق بأصواتهم وحماسهم ولاسيما في ضوء تطلعهم إلى مستقبل أفضل، مخاطبة كذلك المرأة المصرية بالخارج بأن تستكمل دورها النضالي وتتوجه للجنتها الانتخابية والإدلاء بصوتها لتستمر في ضرب أروع الأمثلة في الوطنية.

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين المقيمبن بأماكن بعيدة عن لجان الاقتراع بألا يجعلوا هذا سببًا لعدم المشاركة؛ نظرًا لأن صوتهم واجب وأمانة ومسئولية، قائلة "شجعوا بعضكم بعضا، واذهبوا بشكل جماعي لممارسة حقكم الدستوري ولتلبية نداء الوطن"، مذكرة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات قد اختارت بدقة موعد الانتخابات بالخارج لكي يقع في أيام (الجمعة والسبت والأحد) العطلة الأسبوعية، حتى يتمكن مواطنونا بالخارج من الذهاب للمقار الانتخابية والمشاركة في الانتخابات.



وحذرت أبناء مصر بالخارج من الالتفات إلى أي إشاعات يتم الترويج لها، موضحة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة ستتابع سير العملية الانتخابية وترد على كافة الاستفسارات، وتتواصل مع الجاليات المصرية بكل مكان؛ لتعريفهم بآليات الانتخاب ومقار التصويت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات إلى جانب تيسير المشاركة والتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.



وأعربت الوزيرة سها جندي عن ثقتها في أن أبناء مصر بالخارج على قدر كبير من الثقة والمسئولية، وسيجعلون من هذا الاستحقاق الدستوري عرسًا ديمقراطيًا يثبت مدى حبهم وانتمائهم لوطنهم الأم "مصر".



وينطلق في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والذي سيستمر حتى يوم الأحد، حيث يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.



ويشار إلى أن التصويت في انتخابات المصريين بالخارج يشترط إثبات الشخصية عن طريق "بطاقة الرقم القومي" أو "جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي"، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي ولكن يشترط سريان جواز السفر.