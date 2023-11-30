ميرال الهريدى بمؤتمر حزب حماة الوطن فى سوهاج: السيدات سيدعمن السيسى

سوهاج محمود مقبول

أكدت النائبة ميرال الهريدي أمينة أمانة التعليم المركزية لحزب حماة وطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي دعمها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة قائلة أن عظيمات مصر سيخرجن بكثافة في يوم الإقتراع للمشاركة في التصويت بالإنتخابات الرئاسية معلنين تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بعمد حصلت المرأة على مدار السنوات السابقة على حقوقها الغائبة لسنوات عده كاملة

وان خروج عظيمات مصر نظرا لما قدمه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى من تضحيات من أجل مصر وتحمله المسئولية فهو وعد وأوفى، وهو أول رئيس أهتم بالتنمية مع بناء المواطن، في نفس الوقت مع تحمله حجم التحديات من أجل بناء مصر وفى عهده تقلدت المراة كل المناصب فخروجهن يوم العاشر من ديسمبر القادم سيكون رسالة منهن للرئيس السيسى لإستكمال مسيرة العطاء. .

يذكر أن محافظة سوهاج شهدت الليلة إنطلاق المؤتمر الجماهيرى حاشد لحزب حماة وطن شهده الآلاف من أهالى المحافظة ، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة وذلك بحضور اللواء أحمد العوذضى النائب الأول لرئيس حزب الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية للنواب بالشيوخ، والدكتورة راندا مصطفى أمين أمانة المرأة المركزسة وعضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الإفريقى، والدكتور أحمد تراك أمين الشؤن والدينية المركزية، والدكتور صباح

أنطلقت فاعليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسلام الجمهورى لجمهورية وأيات من الذكر الحكيم وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيرى، هو الأجدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.