منظمة أمريكية: 87% من التظاهرات فى العالم مؤيدة للشعب الفلسطينى

كتب لؤى على

قال مرصد الأزهر أن منظمة "مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه" Armed Conflict Location and Event Data Project ( (ACLED -منظمة أمريكية غير حكومية- ،كشفت عن خسارة الكيان الصهيوني معركة الرأي العام في العالم بعد حربه على غزة.

وبناء على الأرقام التي رصدها الموقع، فإن (7501) تظاهرة ووقفة احتجاجية نفذت حول العالم خلال الأسابيع الأربعة التي تلت 7 أكتوبر الفائت، اتخذ 87% منها موقفًا مؤيدًا للحق الفلسطيني خاصة بعد مذبحة المستشفى الأهلى المعمداني التي نفذها الصهاينة ضد المرضى والنازحين.

ولم تقتصر التظاهرات على الدول العربية والإسلامية بل خرجت بأعداد كثيفة في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية.

وجاءت نتائج الإحصاء الذي قامت به المنظمة الأمريكية غير الحكومية حتى 17 نوفمبر كالآتي: 10% من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية داعمة للكيان الصهيوني، 87% داعم للفلسطينيين، 3% محايدة لم تنحاز إلى أي جانب واكتفت بالدعوة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام بشكل نهائي.

ووفق هذه الأرقام فإن مرصد الأزهر يؤكد أن أصحاب الضمائر الحية وأحرار العالم ساعدوا بوعيهم وضميرهم اليقظ في دعم الشعب الفلسطيني وإظهار الحقيقة للعلن بعد تعمد وسائل الإعلام الغربية طمسها على مدار سنوات لصالح كيان محتل لم يتورع في ارتكاب المجازر الدموية ضد شعب أصيل جذوره راسخة في أرض فلسطين الأبية.

وأشار المرصد إلى أهمية محو الأمية الإعلامية لشعوب العالم حيال العديد من القضايا وفي مقدمتها الحق الفلسطيني وإبراز تاريخ الكيان الصهيوني القائم على سلب الأرض والحقوق من أصحابها ونسبها إليها زور وبهتان.

وجدد مرصد الأزهر دعوته لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحرة لمواصلة تسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني دون كلل أو ملل، فالطريق لم ينته بل يحتاج منا جميعًا تضافر الجهود واستمرارها.